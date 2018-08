DAX - Spätsommerflaute oder Ruhe vor dem Sturm?

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX bewegt sich in den vergangenen 24 Stunden in einer vergleichsweise ultraengen Handelsspanne. Da genießen wohl einige Trader offenbar noch die spätsommerlichen Sonnenstrahlen im Urlaub. Auch heute Vormittag können weder Bullen noch Bären entscheidende Akzente setzen. Die positive Eröffnung wurde knapp unterhalb der 12.570er Marke wieder abverkauft. Auf der Unterseite gab es allerdings bislang kein Follow-Through.

Die nächsten Impulse könnte die um 14:30 Uhr anstehende erste Schätzung des US-BIP bringen. Die Nachricht, dass sich Italien erneut bezüglich QE an die EZB wenden könnte, hinterließ bislang keinen größeren Schaden im Chartbild des deutschen Börsenbarometers.

Erst ein Rutsch unter 12.500 Punkte (Stundenschlusskurs) dürfte die Bären wieder in größerer Zahl aus der Versenkung hervorlocken, bis dahin kann ein erneuter Anstieg Richtung 12.600 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Innerhalb der Spanne 12.500 bis 12.570 besteht für mittelfristig agierende Marktteilnehmer kein Handlungsbedarf.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2018 -29.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 -29.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

