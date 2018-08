Köln (ots) - Die Comedy-Queen ist wieder "in the house"! Bereits 2014 und 2015 sorgte Top-Comedienne Carolin Kebekus beim "Deutschen Comedypreis" mit ihrer pointierten Moderation und ihrer legendären Helene Fischer-Parodie für Furore. Jetzt kehrt die fünffache "Comedypreis"-Trägerin zurück und führt erneut als Gastgeberin durch die unterhaltsame Preisverleihung, die RTL erstmalig live überträgt. Damit löst sie Shootingstar Chris Tall ab, der die Gala im vergangenen Jahr präsentierte. Die Verleihung des "Deutschen Comedypreises 2018" findet am 7. Oktober 2018 im Studio Mülheim in Köln statt und wird am selben Abend von RTL ab 20.15 Uhr live ausgestrahlt.



Carolin Kebekus: "Toll, dass ich meine lieben Kollegen wieder durch den Abend führen darf. Ich freue mich riesig darauf, dass wir zum ersten Mal live senden. Alle Seitenhiebe, Sticheleien und Versprecher werden gezeigt - what happens on TV stays on TV!"



Markus Küttner, Bereichsleiter Comedy/Real Life: "Der Comedypreis ist als Show-Highlight eine feste Größe im Herbstprogramm von RTL und ich freue mich sehr, dass wir die Verleihung in diesem Jahr endlich live ausstrahlen. Was als Aufzeichnung schon sehr gut war, kann als Livesendung nur noch besser werden. Dass Carolin Kebekus wieder die Moderation übernimmt, finde ich sensationell. Die ganze Comedy-Branche in Köln zu Gast zu haben ist immer ein Riesenspaß."



Produziert wird der "Deutsche Comedypreis 2018" von der Brainpool TV GmbH, im Auftrag von RTL.



