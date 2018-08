Die Bergbaukonzerne investieren so viel wie nie in die Entdeckung und Entwicklung neuer Kupfervorkommen. Dennoch gibt es kaum Erfolge, wie eine Studie von S&P Global zeigt. Bis 2025 dürfte es daher zu einem hohen Angebotsdefizit am Markt kommen.

Viel hilft nicht immer viel!

Der Kupferpreis dümpelt derzeit um die Marke von 6.000 Dollar je Tonne. In den vergangenen Wochen hatte die Notiz erst kräftig an Wert verloren, seit zehn Tagen aber stabilisiert sich der Preis. Vom Allzeithoch im Jahr 2011 bei etwas mehr als 10.000 Dollar je Tonne ist der Preis weit entfernt. Doch der aktuell niedrige Kurs wiegt den Markt in einer gefährlichen Sicherheit, dass es genug Kupfer geben werde. Denn schon bald wird die Angebotsmenge drastisch sinken. Dabei wird genug getan, um neue Vorkommen zu finden und zu entwickeln, wie eine Auswertung von S&P Global zeigt. Demnach wurden in den vergangenen zehn Jahren weltweit 26,6 Mrd. Dollar für die Kupferexploration ausgegeben. In den 18 Jahren zuvor waren es "nur" 12,4 Mrd. Dollar. Dennoch sind die Ergebnisse katastrophal. So gab es in der vergangenen Dekade 29 Entdeckungen mit 140 Mio. Tonnen. In den 18 Jahren zuvor fand man dagegen 191 neue Kupfervorkommen mit insgesamt 862,8 Mio. Tonnen.

Kaum größere Neuentdeckungen

Die Lage ist insbesondere bei den großen Vorkommen schwierig. "In den vergangenen fünf Jahren gab es praktisch kaum Neuentdeckungen", schreibt Studienautor Kevin Murphy hierzu. Auffällig ist vielmehr, dass fast zwei Drittel der neuen Kupfervorkommen der letzten Dekade aus den vier größten bestehenden Bergwerken stammen. Den größten ...

