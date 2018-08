Die National Bank of Canada (ISIN: CA6330671034, TSE: NA) wird eine Quartalsdividende von 0,62 CAD ausbezahlen, wie die sechstgrößte Bank Kanadas am Mittwoch mitteilte. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 2,48 CAD ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 65,19 CAD bei 3,80 Prozent. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. November 2018 (Record date: 9. Oktober 2018). In ...

