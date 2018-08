CRO der Deutschen Bank warnt vor Gefahr eines No-Deal-Brexit DE30 notiert immer noch unter der 12.600 Punkte-Marke Aston Martin strebt IPO an Londoner Börse an

Während der asiatischen Sitzung haben wir eine ordentliche Performance der australischen und japanischen Aktien gesehen. Die chinesischen Unternehmen konnten hier allerdings nicht mithalten. In Australien stieg der S&P/ASX 200 (AUS200) um 0,75%, während der Nikkei in Japan um 0,15% zulegte. Chinas Hang Seng (CHNComp) wird zum Zeitpunkt des Schreibens 0,3% tiefer gehandelt. Betrachtet man die europäischen Aktienmärkte in den ersten Handelsminuten, so ist zu beobachten, dass die Eröffnung in Europa ziemlich gemischt war. An den Börsen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien wurden Gewinne verzeichnet, während Aktien in Spanien und Italien die Sitzung heute tiefer starteten. Russische Aktien waren wiederum die größten Underperformer aus der Region. Reiseunternehmen sind in den ersten europäischen Handelsminuten führend, während Einzelhändler und Raffinerien am schlechtesten performen.

Der DE30 konnte gestern Morgen zwar weiter steigen, doch der Widerstand bei der 12.600-Marke konnte erneut nicht ...

