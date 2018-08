Herdecke/Dortmund (ots) - Die CANEI digital AG freut sich, mit der abcfinance GmbH einen neuen Aktionär begrüßen zu können. Der zur Wilh. Werhahn KG gehörende Mittelstandsfinanzierer abcfinance hat ein Aktienpaket der CANEI digital AG erworben und in diesem Zuge auch eine Kapitalerhöhung des Unternehmens gezeichnet.



Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel wird die CANEI digital AG für den weiteren Ausbau ihrer softwarebasierten Finanzplanungs- und Analyseplattform für den Mittelstand, CANEI.digital, einsetzen. Dabei steht in den kommenden 3 Monaten eine benutzerfreundliche mobile App, die das Analyse-Know-how der Lösung "in die Hosentasche des Unternehmers" bringt, im Vordergrund. In den kommenden rd. 12 Monaten soll eine benutzerfreundliche Sprachsteuerung auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) entwickelt werden, um die Plattform für Anwender noch einfacher und intuitiver nutzbar zu machen.



Jörg Niermann, Co-Founder und CEO der CANEI digital AG: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit abcfinance einen renommierten und dem Mittelstand verpflichteten Investor für unsere erste externe Finanzierungsrunde gewinnen konnten. Wir wollen den Ausbau unserer Plattform vorantreiben und sind zudem in sehr vielversprechenden Kooperationsgesprächen mit weiteren Partnern, die uns eine schnelle Steigerung unserer Kundenzahl ermöglichen sollen."



Michael Mohr, Sprecher der Geschäftsführung der abcfinance GmbH: "Der Ansatz von CANEI digital, dem mittelständischen Unternehmer ein leicht verständliches und kostengünstiges Analysetool zur Verfügung zu stellen, mit dem er seine Unternehmensfinanzen analysieren und planen kann, hat uns überzeugt. Wir sehen hier große Potenziale, zumal es keine vergleichbare Lösung am Markt gibt. Wir freuen uns, als strategisch orientierter Investor mit an Bord zu sein."



Über CANEI digital AG



Die CANEI digital AG, ein Spezialist für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung, bietet Beratungsleistungen für kleine und mittlere Unternehmen mit einer Umsatzgröße bis 20 Millionen Euro. Die digitale Unternehmensberatung ermöglicht eine effiziente Finanzplanung, die ohne umfassende betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse erstellt werden kann. CANEI.digital extrahiert relevante Finanzdaten, verdichtet diese zu fast 100 aussagekräftigen Kennzahlen, ermöglicht Vergleiche mit dem direkten Wettbewerb und gibt Handlungsempfehlungen. Die smarte Kennzahlenanalyse, die Prozesse der klassischen Unternehmensberatung standardisiert, bietet dem Mittelstand ein effizientes, transparentes und kostengünstiges Frühwarnsystem, das es ermöglicht, bei drohenden Schieflagen frühzeitig gegenzusteuern und bei der Beschaffung von Fremdkapital die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick parat zu haben.



Über abcfinance GmbH



1976 als spezialisierter Finanzdienstleister der Wilh. Werhahn KG gegründet, konzentriert sich abcfinance auf die Finanzierungsbedürfnisse mittelständischer Unternehmen. Mit Finanzierungskonzepten aus den Bereichen Factoring, Leasing und Absatzfinanzierung unterstützt der Kölner Finanzdienstleister diese Unternehmen darin, die eigene Liquidität zu sichern, Planungssicherheit zu erhöhen und Wachstumschancen zu ergreifen; und das mit maßgeschneiderten, branchenspezifischen Lösungen. Die abcfinance heute: Mit aktuell 730 Mitarbeitern in der Kölner Zentrale und bislang 18 weiteren Standorten in Deutschland, in Österreich und in den Niederlanden verfügt abcfinance über ein leistungsfähiges Netzwerk aus Spezialisten. Der Name steht für Stabilität und Zuverlässigkeit - ob im Umgang mit Kunden oder in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.



