Hier geht's zum Video

Trendfolger Michael Proffe setzt mit seiner Strategie hauptsächlich auf US-Konzerne. In den USA haben seiner Meinung nach die meisten Megatrends der Welt ihren Ursprung. In der heutigen Sendung blickt Proffe auf Netflix und Nvidia. Die Aktien beider Unternehmen haben sich in den vergangenen 16 Jahren glänzend entwickelt. Bis Jahresende sieht der Trendfolger trotzdem noch ordentlich Potenzial nach oben.