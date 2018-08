Die internationale Luftfahrt-Rating-Agentur Skytrax hat den Flughafen Wien im aktuellen "Best Airport Staff Europe"-Ranking auf Platz 2 gewertet. Nach drei Jahren in Folge als Kategoriesieger (2015, 2016, 2017) ist der Flughafen Wien hier immer noch top platziert. In der Kategorie "20-30 Mio. Passagiere" liegt der Flughafen Wien weltweit auf Platz 4. Die Skytrax-Awards sind anerkannte Qualitätsbewertungen der Luftfahrtbranche und werden jährlich an Airports und Airlines vergeben. Bewertet werden dabei die Dienstleistungsorientierung, Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den passagiernahen Bereichen, der Aufenthaltskomfort in den Terminals, das Angebot an Passagier-Services, die Qualität der Shopping- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...