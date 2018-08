Aarau (ots) - Für das Jahr 2019 rechnet der Verband

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) gesamtschweizerisch

mit sich seitwärts bewegenden Strompreisen in der Grundversorgung.

Dieser Entwicklung gegenüber stehen weiterhin steigende Abgaben. Dies

zeigt eine Umfrage bei rund 30 der grösseren Verbandsmitglieder.



Bis 31. August 2018 sind die Verteilnetzbetreiber verpflichtet,

ihre Strompreise für die Kunden in der Grundversorgung für das Jahr

2019 zu veröffentlichen. Bei 31 grösseren Mitgliedern - die zusammen

rund 50 Prozent des in der Schweiz verbrauchten Stroms liefern - hat

der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) in den

letzten Wochen eine Umfrage zu den Strompreisen 2019 durchgeführt.



Die Stichprobe zeigt: Im gesamtschweizerischen Mittel bleiben die

Preise für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt in der

Grundversorgung konstant. Die Aussage lässt sich jedoch nicht

beliebig auf alle Haushalte übertragen. Für einige Kundinnen und

Kunden werden die Strompreise 2019 steigen. Denn die Preisentwicklung

bei den einzelnen Unternehmen hängt stark von individuellen Merkmalen

ab. Die Höhe des Anteils an Eigenproduktion, die

Beschaffungsstrategie, nötige Ersatzinvestitionen in die

Netzinfrastruktur oder regional unterschiedliche Abgaben gehören

dazu.



Generell lässt sich sagen: Die Grosshandelspreise haben in den

letzten Jahren ein historisches Tief durchschritten. Jetzt sind sie

wieder leicht gestiegen. Während sich für die Endkunden die

Strompreiskomponenten «Netz» und «Energie» in der Schweiz preislich

seitwärts entwickeln, steigen jedoch die politisch festgelegten

Abgaben stetig.



Der Strompreis: Drei Komponenten machen ihn aus



Netz: Die Preise fürs Netz sinken 2019 im gesamtschweizerischen

Durchschnitt. Als wesentlicher Faktor wirken die Tarife für die

Nutzung des Übertragungsnetzes, die im Vergleich zu 2018 um 21

Prozent tiefer liegen. Zudem sinkt der allgemeine

Systemdienstleistungstarif um 25 Prozent. Konkret wirken tiefere

Preise für den Regelleistungsvorhalt sowie der Abbau einer

bestehenden Überdeckung kostensenkend.



Energie: Die Entwicklung der Energiepreise hängt von der

Beschaffungsstrategie der einzelnen Energieversorgungsunternehmen

(EVU) ab. Bei den meisten Kunden beinhaltet der Strommix einen

bedeutenden Anteil an einheimischer, erneuerbarer Wasserkraft. Die

internationalen Strompreise lagen während einer langen Phase unter

den Gestehungskosten für inländische Stromproduktion. Gesamthaft sind

fürs Jahr 2019 im schweizerischen Durchschnitt steigende Preise für

die Strompreiskomponente Energie zu verzeichnen.



Abgaben: Die Höhe des Netzzuschlags für die kostendeckende

Einspeisevergütung zur Förderung der Stromproduktion aus erneuerbarer

Energie (KEV) beträgt 2,3 Rp./kWh. Diese Abgaben sind mit dem

Inkrafttreten des neuen Energiegesetztes Anfang 2018

(Energiestrategie 2050) auf die im Gesetz maximal vorgesehene Höhe

gestiegen. Weiter belastet der unverändert hohe Wasserzins die

einheimische Wasserkraftproduktion stark (fast ein Viertel der

durchschnittlichen Gestehungskosten der Wasserkraft).



Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE)



Der VSE ist der Branchendachverband der schweizerischen

Stromwirtschaft. Seine Mitglieder produzieren, übertragen, verteilen

oder handeln mit Elektrizität. Der VSE tritt für eine sichere,

wettbewerbsfähige und nachhaltige Stromversorgung in der Schweiz ein.

Der VSE beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und vertritt über 400

Branchenmitglieder und Assoziierte Mitglieder mit insgesamt rund

22'000 Mitarbeitenden, die über 90% der Schweizer Stromversorgung

gewährleisten.



