BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will beim Thema Rente nicht locker lassen und die Union damit unter Druck setzen. Unmittelbar nachdem das Kabinett das Rentenpaket beschlossen hat, verlangt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) noch in dieser Legislaturperiode eine Entscheidung über die langfristige Stabilisierung der Alterssicherung bis 2040. Eigentlich soll sich damit erst die nächste Bundesregierung nach den Wahlen 2021 befassen.

"Die Rente ist kein Geschenk, das ist das Ergebnis von Lebensleistung", erklärte Heil in Berlin. Er stimme mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) vollständig überein, dass das Rentenniveau nicht sinken dürfe. "Wir sollten langfristig 48 Prozent halten", sagte ein sichtbar zufriedener Minister. In der Nacht hatten die Spitzen der großen Koalition den Streit um das Rentenpaket bis 2025 und den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung ausgeräumt. Der Kompromiss passierte bereits am Vormittag das Kabinett. Sollte sich die Union nicht bewegen, drohte ihr Heil mit einem Rentenwahlkampf.

Scholz hatte jüngst für viel Wirbel gesorgt, das Rentenniveau trotz alternder Gesellschaft nicht zu reduzieren. Vom Koalitionspartner handelte er sich den Vorwurf ein, der für diese Frage eingesetzten Rentenkommission vorzugreifen. In der Union gibt es einflussreiche Stimmen, wie zum Beispiel Gesundheitsminister Jens Spahn oder Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (beide CDU), die eine längere Arbeitszeit bis 70 Jahre für nötig halten, um die Rentenkasse in Zukunft füllen zu können. Die SPD lehnt das ab.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.