Wie TSO-Europe Funds Inc. bekannt gibt, hat die Vermögensanlage TSO-DNL Active Property, LP vor kurzem die Veräußerung einer Immobilie erfolgreich abgeschlossen. Bei dem Objekt handelt es sich um ein großes Selbstlagerzentrum in Florida.Die Vermögensanlage TSO-DNL Active Property, LP hat die Immobilie "Jacksonville Self-Storage" in Jacksonville (Florida) im Juni 2015 erworben und als Neubauprojekt entwickelt. Nach einer Haltedauer von 34 Monaten wurde das Objekt nun erfolgreich veräußert. Die Eigenkapitalrendite vor Steuer aus der Objektbewirtschaftung und dem anteiligen Verkaufsgewinn betrug nach Angaben der Gesellschaft 27 Prozent p.a. bezogen auf die Haltedauer. Die Limited Partner der Vermögensanlage investierten 4.090.000 US-Dollar und werden nach Abzug aller Kosten eine Gesamtausschüttung aus dem Verkauf in Höhe von 6.264.000 US-Dollar, zuzüglich zu den bisher aus dem operativen Geschäft gezahlten acht Prozent p.a., erhalten.

