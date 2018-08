Youtube gilt als die klare Nummer eins bei Internetvideos. Facebook will das nicht länger hinnehmen und bringt seine Plattform Watch weltweit heraus.

Facebook startet einen groß angelegten Angriff auf die Dominanz der Google-Plattform Youtube bei Online-Videos. Das Online-Netzwerk macht sein Konkurrenz-Angebot Watch auf einen Schlag fast überall auf der Welt verfügbar. Bisher war die Facebook-Plattform seit einem Jahr nur in den USA aktiv. Bei Watch werden Videos aus Facebook-Seiten an einem Ort gebündelt. Facebook zeigt aber zum Beispiel auch an, welche Videos Freunden gefallen haben oder von ihnen geteilt wurden.

Autoren der Videos sollen Geld mit Werbepausen verdienen können. Diese Möglichkeit wird zunächst in den großen Märkten eingeführt, im September auch in Deutschland. Facebook behält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...