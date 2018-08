Mehr als 60 Prozent hat die Lira seit Anfang 2018 gegenüber dem Euro verloren. Aussagen von Finanzminister Albayrak kommen an den Märkten nicht gut an.

Die Talfahrt der Lira hat sich am Mittwoch fortgesetzt: Ein Euro verteuerte sich um rund 1,6 Prozent auf 6,4 Lira. Die türkische Währung steht seit Wochen unter Druck, seit Jahresanfang verlor sie zur europäischen Gemeinschaftswährung mehr als 60 Prozent an Wert. Zusammen mit dem argentinischen Peso ist sie damit bei den weltweiten Währungen das Performance-Schlusslicht.

Trotzdem sieht die Regierung in Ankara keine großen Risiken für die Wirtschaft. Finanzminister Berat Albayrak begründete das in der Zeitung "Hürriyet" damit, dass die Verschuldung von Staat und Haushalten gering sei und das Finanzsystem zudem stabil.

Die Aussage des Schwiegersohns von Staatschef Recep Tayyip Erdogan kam an den Märkten nicht gut an. Denn sie gibt den Marktteilnehmern wenig Hoffnung, dass notwendige Reformen zeitnah angegangen werden. "Am Markt steigt entsprechend die Angst davor, wie sich die Währungsturbulenzen von Mitte August in den Daten niederschlagen", meinen die Devisenexperten der Commerzbank.

So zeigte sich bereits am heutigen Mittwoch, dass die türkische Verbraucherstimmung auf den niedrigsten Stand seit August 2009 gefallen ist, während sich das Handelsdefizit für den Monat Juli gegenüber dem Vormonat verringert hatte.

"Die heutigen Handelsbilanzdaten für Juli sollten Marktteilnehmer nicht als ‚Vor-Krisen-Daten'" abtun, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...