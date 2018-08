Florence, Arizona, Denver und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -



Die Stadt übernimmt durch die Anwendung eines umfangreichen, technologieorientierten Ansatzes zur Verhinderung disruptiver Angriffe die Führungsrolle im Bereich Cybersicherheit



Subex (http://www.subex.com/), ein führender Anbieter des Internets der Dinge (IoT) sowie Sicherheitslösungsdienstleister für kritische Infrastrukturen, schloss sich mit Florence (http://www.florenceaz.gov/), Arizona, zusammen, um die kritischen öffentlichen Infrastrukturen der Stadt zu sichern. Ein diesbezügliches Abkommen wurde vor kurzem von Florence und Subex unterzeichnet.



Sobald kritische Infrastrukturen online gehen, sind sie Cyberangriffen ausgesetzt. Allein im Jahr 2017 verursachte Cyberkriminalität Kosten in Höhe von 445 Milliarden USD für die Weltwirtschaft (gemäß der Daten, die das Weltwirtschaftsforum veröffentlichte). Durch Hacker, die auf verschiedenste Taktiken, Anwendungen und kompromittierte Geräte zurückgreifen, um in globalem Maßstab Angriffe auf Versorgungsinfrastrukturen auszuführen, hat die Häufigkeit und Komplexität von Multi-Tier-Angriffen zugenommen. Das zentrale Leitmotiv hinter diesen Angriffen liegt in der Absicht, weitreichende Störungen und Unannehmlichkeiten für Bürger und andere Interessensvertreter zu verursachen.



Als Teil der Partnerschaft wird Subex End-to-End-Cybersicherheit liefern, um komplexe Bedrohungen für die grundlegendsten und notwendigsten Technologiesysteme der Stadt Florence zu erkennen, abzuwenden und zu beseitigen. Mit der Einführung des Smart-Cities-Projekts in Florence wird Subex weiterhin für sämtliche im Plan enthaltenen Projekte als Partner für Cybersicherheit tätig sein.



Mit dieser Partnerschaft wird die Stadt Florence zu einer der ersten Städte, die ihre öffentliche Infrastruktur durch von Subex bereitgestellte Lösungen, Strategien und Maßnahmen sichert. Die Partnerschaft stellt einen Meilenstein dar und wird andere Städte bei der Ergreifung ähnlicher Maßnahmen anleiten und somit das höchstmögliche Grad an Sicherheit für Smart-City-Projekte innerhalb der Vereinigten Staaten sicherstellen.



"Es handelt sich hier um mehr als den typischen Vertrag", erklärte Brent Billingsley, Gemeindedirektor von Florence Arizona. "Hier geht es vielmehr um ein Abkommen, bei welchem Florence in Bezug auf die Entwicklung hochmoderner Technologien, die für andere private sowie im gemeinnützigen Bereich und auf Regierungsgebieten tätige Kunden vermarktet werden können, als ein Partner von Subex aktiv ist. Es ist ein wahrhaft aufregendes Vorhaben und eine spektakuläre Partnerschaft für Florence."



"Ich sehe den Möglichkeiten, die unser Zusammenschluss mit Florence mitsichbringt, mit Spannung entgegen. Zum einen werden wir die Stadt Florence bei der Verteidigung ihrer Ressourcen zur Seite stehen, während wir gleichzeitig ihre Verteidigungsmechanismen hinsichtlich Cybersicherheit unterstützen. Zum anderen wird diese Partnerschaft für ein größeres Bewusstsein der Städte bezüglich des dringenden Bedarfs an optimierten Cybersicherheits- und Überwachungsmaßnahmen sorgen. Es ist ein langer Weg hin zu mehr Vertrauen unter Interessensvertretern", fügte Vinod Kumar, CEO von Subex, hinzu.



Unser Zusammenschluss mit Florence wird der Stadt dabei helfen, sich intensiver auf die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen und deren Befriedigung zu konzentrieren, während wir uns ihrer Cybersicherheit annehmen. Florence hat anderen Städten und Gemeinden die Wichtigkeit von Cybersicherheit vor Augen geführt und sie dabei angeleitet, auf die Sicherung kritischer Infrastrukturen hinzuarbeiten. Wir begegnen unserer Partnerschaft mit Florence mit Spannung und freuen uns sehr darauf, mit der Stadtleitung und anderen Interessensvertretern an der Sicherheit der Stadt und dem Schutz ihrer Ressourcen zu arbeiten", so Kiran Zachariah, Vizepräsident, IoT Business bei Subex.



Informationen zu Florence



Florence ist der Verwaltungssitz einer der am schnellst wachsenden Landkreise in den Vereinigten Staaten - Pinal County, Arizona. Als Teil der Phoenix Metropolitan Area und nur 60 Meilen von Tucson entfernt bietet die Stadt ihren Bewohnern ausgezeichneten Zugang zu städtischen Infrastrukturen, während sie sie gleichzeitig von den Vorteilen einer ländlichen Umgebung profitieren lässt. Florence beheimatet während des gesamten Jahres ca. 27.000 Einwohner, die sich während der kühleren Monate auf über 30.000 belaufen.



Informationen zu Subex



Subex ist ein führender Anbieter von Analytiklösungen für die Telekommunikationsbranche, der Telekommunikationsunternehmen rund um den Globus für die digitale Zukunft fit macht.



Subex wurde 1992 gegründet und hat in den vergangenen 25 Jahren dreiviertel der 50 größten Kommunikationsdienstleister dabei unterstützt, sich einen globalen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Subex unterstützt Kommunikationsdienstleister bei der Durchsetzung neuer Geschäftsmodelle, der Verbesserung von Kundenerfahrungen sowie bei konzernweiten Optimierungen.



Subex setzt sein preisgekröntes Produktportfolio in Bereichen wie Revenue Assurance, Betrugsmanagement, Bestandssicherung und Partner Management wirksam ein und ergänzt sie durch unternehmenseigene digitale Lösungen wie IoT-Sicherheit und Insights. Des weiteren bietet Subex skalierbare Managed Services und Unternehmensberatungsleistungen.



Subex verfügt über mehr als 300 Installationen in über 90 Ländern.



