Um einen alten Fall geht es in dem neuen Film der ZDF-Samstagskrimireihe "Kommissarin Lucas", die das ZDF am Samstag, 1. September 2018, 20.15 Uhr, zeigt. "Das Urteil" ist der 27. Fall für Kommissarin Lucas, dargestellt von Ulrike Kriener. In weiteren durchgehenden Rollen spielen Michael Roll, Lasse Myhr, Jördis Richter und Tilo Prückner. Regisseur Nils Willbrandt inszenierte den Fernsehfilm nach dem Drehbuch von Peter Probst. In der ZDFmediathek ist die neue Folge bereits ab 10.00 Uhr am Tag vor der TV-Ausstrahlung abrufbar.



Nach einem Suizidversuch flieht der wegen Mordes verurteilte Psychologiedozent und Familienvater Bernd Stach (Florian Teichtmeister) aus dem Gefängnis. Die Fahndung nach ihm läuft. Er hat Ellen Lucas im Visier, da die Kommissarin ihn als Täter überführt hatte. Beim Joggen wird Ellen von Stach überwältigt und verschleppt. Er will sich nicht rächen, sondern klarstellen, dass er Opfer eines Justizirrtums ist. Ellens Kollegen gelingt es, sie ausfindig zu machen und zu befreien. Stach kann in letzter Sekunde fliehen. Doch die Begegnung mit ihm hat bei Ellen Lucas Spuren hinterlassen - die Kommissarin nimmt die Ermittlungen in dem Fall wieder auf.



