Eine kleine Sensation war gestern AFFIMED aus Heidelberg, deren Kurs um 150 % zulegte. Eine Kooperation mit der ROCHE-Tochter GENENTECH hat es in sich. Diese Kooperation reicht in den Hochrechnungen bis zu Beträgen von 5 Mrd. Dollar plus Umsatzbeteiligung an bestimmten Krebstherapien. Schlusskurs 4,10 Dollar. Damit ist AFFIMED eine weitere deutsche Pharmaspezialität auf dem sehr erfolgreichen Weg, eine eigene Forschung mit sehr pfiffigen Kooperationen mit großen US-Firmen aufzubauen, was bislang in dieser Form sehr selten war. EVOTEC und MEDIGENE liegen auf der gleichen Ebene, teilweise auch MORPHOSYS. Diese Strategien sind mit Zahlen nicht in den Griff zu bekommen. Es sind jeweilige Ansätze für künftige Geschäfte. Mit kleineren Investments dabei zu sein, halten wir deshalb für vertretbar. Auf die hohe Volatilität ist freilich zu achten. Technische Korrekturen von 20 % gehören dazu. In diesem Fall kann man die Positionen ausbauen. Wir wären nicht überrascht, wenn weitere kleine Biotechunternehmen in Deutschland diesen Weg forcieren.



