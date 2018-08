In einem mehrstufigen Auswahlprozess haben sich internationale Standardisierungsgremien für ein Steckgesicht für Twisted Pair-Ethernet-Lösungen entschieden. Single Pair Ethernet ist eine Ethernet-Technologie, die nur noch ein Adernpaar (anstelle von vier Paaren) zur Übertragung von Daten und Power benötigt. Diese unter anderem aus der Automobilindustrie getriebene Technik gewinnt auch in der Automatisierungstechnik an Bedeutung. Aufgrund ihrer Einfachheit und der damit verbundenen Reduzierung von Gewicht, Platzbedarf und Installationsaufwand gilt diese Technik als vielversprechend nicht nur in der Industrie, sondern in anderen Branchen wie der Prozessindustrie (APL: Advanced Physical Layer) oder der Bahntechnik. Beide benötigen nicht unbedingt höchste Übertragungsraten, wollen ...

