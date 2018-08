Gemeinsam mit Peter Kraus vom Cleff und Jürgen Welte soll Illies den Traditionsverlag nicht nur leiten, sondern programmatisch weiterentwickeln.

Überraschende Personalie an der Spitze des traditionsreichen Rowohlt Verlags: Der erfolgreiche Autor Florian Illies (47, "Generation Golf", "1913") wird zum 1. Januar 2019 neuer verlegerischer Geschäftsführer. Er folgt auf Barbara Laugwitz, die den Verlag seit 2014 leitete, teilten die Holtzbrinck Buchverlage am Mittwoch in Hamburg mit. Gemeinsam mit Peter Kraus vom Cleff, Kaufmännischer Geschäftsführer, und Jürgen Welte, Marketing- und Vertriebsgeschäftsführer, werde er den Traditionsverlag leiten und programmatisch weiterentwickeln.

"Florian Illies ist ein seltener Glücksfall für Rowohlt. Er kennt die Buchbranche aus der Sicht des Autors ebenso wie als umfassend ...

