In den letzten fünf Jahren konnten die Aldi-Unternehmensgruppen bereits rund zehn Prozent an Verpackungsmenge bei ihren Eigenmarkenprodukten einsparen. Jetzt gehen sie noch einen Schritt weiter: Mit dem Projekt "Die Aldi Verpackungsmission: Vermeiden. Wiederverwenden. Recyceln." gehen Aldi Nord und Aldi Süd das Thema Verpackungen auf drei Ebenen der Abfallhierarchie an. Insgesamt will das Unternehmen bis zum Jahr 2025 den Materialeinsatz der Eigenmarken-Verpackungen um 30 Prozent reduzieren. Bis 2022 sollen zudem 100 Prozent der Eigenmarken-Verpackungen recyclingfähig sein.

"Die Verpackungsreduktion hat auf unserer Agenda bereits höchste Priorität. Mit der Strategie und der konkreten Zielsetzung setzen wir unser Engagement gegen Verpackungsabfall nun noch konsequenter fort", erklärt Philipp Skorning, Group Buying Director bei Aldi Süd, verantwortlich für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...