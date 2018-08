"Die Ruhe nach dem Sturm?" fragten wir in unserer bislang letzten Tesla-Analyse noch. Eine knappe Woche ist es her, seit wir uns mit dem Papier beschäftigt haben. Damals schien es, als würde sich der Kurs nach den Kapriolen um ein mögliches Delisting der Aktie wieder erholen können. Höchste Zeit also für eine Nachlese: Geht die Erholung weiter oder fällt das Papier eher wieder? Was ist seit letzter Woche passiert? Nicht viel, aber das wenige, was geschehen ist, gehört in die "Interessant-Ecke". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...