Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Tele Columbus von 8,40 auf 5,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Kabelnetzbetreibers sei weniger dramatisch ausgefallen als befürchtet, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem sei keine Rede von Liquiditätsproblemen und verletzten Kreditvereinbarungen, die am Markt ebenfalls für möglich gehalten worden seien. Der Experte rechnet im Wochenverlauf mit detaillierten Ergebnissen des zweiten Quartals und einer anschließenden Telefonkonferenz, die noch mehr Klarheit bringen dürfte./ag/ajx Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-08-29/15:20

ISIN: DE000TCAG172