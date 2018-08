Die Angebote gegenüber der Gemeinschaftswährung bleiben zur Mitte der Woche erhalten und so verlor der EUR/USD, ausgehend vom gestrigen Hoch über 1,1730, fast -100 Pips. EUR/USD Angebote mit USD Käufen, US BIP Das Paar baute heute seinen Rückgang in die Mitte der 1,1600 aus, da das Kaufinteresse gegenüber dem Greenback erneuert wurde. Die Revision ...

