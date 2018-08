US-Anleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel nahezu nicht bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Ein etwas nach oben revidiertes Wirtschaftswachstum konnte die Kurse nicht belasten. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal mit auf das Jahr hochgerechnet 4,2 Prozent etwas stärker als erwartet gewachsen war.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,67 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren standen unverändert bei 99 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./jkr/jsl/he

