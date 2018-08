IPC-HERMES-9852: Für den weiteren Ausbau der globalen Präsenz und der industrieweiten Akzeptanz des Hermes-Standards fungiert die Unterstützung der IPC als klarer Treiber.

Kunden wie Hersteller weltweit profitieren von diesem weiteren wichtigen Schritt in Richtung Standardisierung. Hindernisse bei der Implementierung von Smart-Factory-Konzepten werden dadurch reduziert oder komplett abgebaut. Elektronikfertiger, die sich dem neuen Standard anschließen, gewinnen eindeutige Wettbewerbsvorteile. Zudem verschafft der IPC-HERMES-9852 den Elektronikfertigern hinsichtlich der Digitalisierung und Industry 4.0 einen klaren Vorsprung: Denn IPC-HERMES-9852 ermöglicht erstmals alle Vorteile der Digitalisierung auf der Ebene des Leiterplattenflussmanagements. Eine der essentiellen Grundlagen jeder Automatisierungslösung in der Elektronikfertigung ist damit zertifiziert bereit für erfolgreiche Industrie 4.0 Konzepte.

SMEMA und IPC-HERMES-9852: Zwei Generationen der M2M-Kommunikation

Modern, offen, und basierend auf TCP/IP und XML, wurde IPC-HERMES-9852 entwickelt, um den in die Jahre gekommenen SMEMA-Standard für den Transfer von Leiterplatten-bezogenen Informationen zu ersetzen. Hinter der Entwicklung und der Einführung am Markt steht die Initiative "The Hermes Standard", ...

