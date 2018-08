Hier geht's zum Video

Die gute Stimmung die wir zum Wochenauftakt an den US-Märkten gesehen haben, wurde gestern etwas gebremst. Der Dow Jones ging beispielsweise mit einem Miniplus von 0,06 Prozent aus dem Handel. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.