Die Unit GX Solution von Gerresheimer besteht aus einem interdisziplinären Experten- und Vertriebsteam, das auf das Entwicklungs-Know how von vier Technischen Competence Centern weltweit zugreifen kann. Hier sollen Verpackungslösungen entstehen, mit denen sensible Wirkstoffe geschützt, eine sichere Verabreichung ermöglicht und die Produktion der Medikamente effizienter gemacht werden. Gerade auch für biotechnologisch hergestellte Medikamente und kleinere und mittlere Biotechunternehmen bietet GX Solutions maßgeschneiderte Services. Auf der PDA in Orlando im Hotel Loews Royal Pacific am 8. und 9. Oktober steht das Expertenteam dem Fachpublikum zwei Tage lang am Stand 709 zur Verfügung.

Neue Verpackungen für neue Medikamente

Innovative Medikamente erschließen neue Therapien für bisher kaum zu behandelnde Krankheiten. Häufig werden die Wirkstoffe biotechnologisch hergestellt und nutzen hochkomplexe, proteinbasierte Moleküle für die Behandlung von Krebs, neurologischen Leiden oder Augenkrankheiten. Diese neuen Medikamente sind daher so anspruchsvoll und sensibel, dass sie eine neue Generation von pharmazeutischen Primärverpackungen wie vorfüllbare Spritzen, Injektionsfläschchen oder Karpulen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...