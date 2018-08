Die Firma Mitte vertreibt ein umweltfreundliches Destillationssystem für Sprudelwasser. Danone beteiligt sich jetzt an dem Start-up.

Der von Umweltschützern wegen seiner Plastikverpackungen immer wieder kritisierte Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Danone steigt bei dem auf Wasseraufbereitung spezialisierten Berliner Startup-Unternehmen Mitte ein. Der 2016 gegründete Hersteller eines Wasseraufbereitungssystems habe in einer Finanzierungsrunde unter Führung von Danone Manifesto Ventures 10,6 Millionen Dollar eingesammelt, sagte Firmengründer und Mitte-Chef Moritz Waldstein der Nachrichtenagentur Reuters.

Danone Manifesto Ventures übernahm demnach zusammen mit der in Singapore ansässigen VisVires New Protein Fund und Karcher New Venture eine Minderheitsbeteiligung an Mitte.

Mitte

