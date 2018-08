Nehmen wir mal als Beispiel für eine solche Person im öffentlichen Dienst einen ausgebildeten Meister im Elektroinstallateurhandwerk. Neben ihm sind einige externe Dienstleister und Planer der Meinung, dass seine Verwaltung dringend eine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) bestellen müsste, was bisher nicht der Fall ist. Dabei spekuliert man auch darüber, ob diese Leistung ggf. sogar einem externen Dienstleister übertragen werden könnte. Bei den weiteren Diskussion kommen der Sachbearbeiter und seine externen Berater zur Auffassung, dass die hier diskutierte öffentliche Einrichtung über einen elektrischen Betriebsteil verfügt, denn hier sind folgende Anlagenteile vorhanden:

zwei Mittelspannungsschaltanlagen 20?kV, die jedoch vom Netzbetreiber gewartet werden

ein Generator 350?kVA zur Versorgung sicherheitsrelevanter Anlagenteile (Beleuchtung, Brandmeldezentrale und Feuerwehraufzug).

Der monatliche, netzparallele Lastprobelauf des Generators wird durch einen von vier Hausmeistern (eine Elektrofachkraft) durchgeführt. Eine klare Vorgehensweise dafür gibt es nicht, alles funktioniert auf Zuruf. Die Hausmeister werden zu guter Letzt in dieser öffentlichen Einrichtung noch nicht einmal als Haustechniker im Stellenplan geführt.

Einordnung einer VEFK

Obwohl der Begriff »Verantwortliche Elektrofachkraft« gerne verwendet wird, gibt es keine Definition in den Normen. Man muss daher aufpassen, in welchem Zusammenhang man ihn verwendet. So gibt es in der DIN VDE 1000-10 den Hinweis, dass eine verantwortliche Elektrofachkraft für die Leitung des elek-trotechnischen Betriebsteils eine bestimmte höhere elektrotechnische Qualifikation vorweisen sollte. Dies wäre die VEFK nach Kap. 5.3 der DIN VDE 1000-10. Nun kann man hierüber den elektrotechnischen Betriebsteil beschreiben. Ein solcher könnte nämlich dann vorliegen, wenn Elektrofachkräfte beschäftigt werden, die (an-)zu leiten sind. Elektrofachkräfte sind immer dann zu beschäftigen, wenn Aufgaben gemäß §§?3 Abs. 1 Satz 1 und §?5 DGUV-Vorschrift 3 von eigenen Beschäftigten durchgeführt werden sollen.

Allerdings gibt es noch eine andere Art der verantwortlichen Elektrofachkraft, nämlich die nach Kap. 3.1 der DIN VDE 1000-10. Dieser ist lediglich Fach- und Aufsichtsverantwortung übertragen. Hierdurch wird die Brücke zur DIN VDE 0105-100 geschlagen, die ebenfalls bestimmte elektrotechnische Rollen beschreibt.

Man wird schwerlich von der Hand weisen können, dass sofern infrastrukturelles elek-trotechnisches Equipment und Installationen zu betreuen sind, wohl auch ein elektrotechnischer Betriebsteil vorhanden ist, zumal die regelnde Norm »Betrieb von elektrischen Anlagen« heißt. Jedoch kennt die DIN VDE 0105-100 den Begriff des elektrotechnischen Betriebsteils nicht. In ihr ist aber die elektrische Betriebsstätte genannt, die den Raum oder Ort beschreibt, an denen elektrische Anlagen betrieben werden.

Anlagenbetreiber ist zuständig

Für den Betrieb elektrischer Anlagen ist nun aber der Anlagenbetreiber zuständig. Dies ist nach Kap. 3.2.1 der DIN VDE 0105-100 eine Person mit der Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage, die Regeln und Randbedingungen der Organisation vorgibt. Die explizite Nennung natürlicher und juristischer Personen ist zwar mit der Neufassung der VDE-Bestimmung im Oktober 2015 weggefallen, jedoch umfasst der jetzt unspezifizierte Hinweis »Person« nunmehr beide. Man wird einer juristischen Person schon allein aus eigentumsrechtlichen Gründen die Betreibereigenschaft nicht absprechen können. Mit der Einbeziehung juristischer Personen ist jedoch auch klar, dass der Anlagenbetreiber ...

