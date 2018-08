Der Euro hat sich heute, am Mittwoch im späten europäischen Handel seine Abwärtsbewegung gestoppt und stabilisiert. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1671 US-Dollar.Bei Kursverlusten am Vormittag sprachen Marktbeobachter von einer leichten Gegenbewegung, nachdem der Euro in der ersten Wochenhälfte deutlich zugelegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...