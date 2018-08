Peking (ots/PRNewswire) - Die Peking University HSBC Business

School (PHBS) wurde durch AACSB International - Association to

Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) - akkreditiert, eine

der weltweit bedeutendsten Akkreditierungsorganisationen für

Wirtschaftshochschulen. Die PHBS ist stolz, zu den führenden 5 % von

weltweit mehr als 16.000 Business Schools und Wirtschaftshochschulen

zu zählen, die über diese renommierte Akkreditierung verfügen.



https://www.aacsb.edu/about



"Die AACSB-Akkreditierung ist eine Anerkennung von Institutionen,

die sich in allen Bereichen durch Exzellenz auszeichnen,

einschließlich Unterricht, Forschung, Lehrplanentwicklung und Bildung

der Studierenden", so Stephanie M. Bryant, Executive Vice President

und Chief Accreditation Officer bei AACSB International. "Wir

gratulieren der Peking University HSBC Business School und Dekan Wen

Hai zur erfolgreichen Akkreditierung und zollen dem gesamten

PHBS-Team unsere Anerkennung, einschließlich der Verwaltung,

Lehrkörper, Direktoren, Mitarbeitern und Studierenden, für ihren

Beitrag zum Erwerb dieser angesehenen Ehrung."



Die AACSB-Akkreditierung ist das Gütesiegel für eine

Wirtschaftsausbildung und repräsentiert den weltweit höchsten

Leistungsstandard für Business Schools. Die Voraussetzungen für eine

AACSB-Akkreditierung sind strikt und Hochschulen müssen strengen

Qualitätsstandards genügen. Insofern ist die AACSB-Akkreditierung der

PHBS eine Bestätigung ihres steten Engagements für Qualität und

kontinuierliche Verbesserung durch ein intensives und umfassendes

Peer-Review-Verfahren.



Das Peer-Review-Team von AACSB besuchte die PHBS vom 9. bis 10.

April 2018, um vor Ort zu bewerten, ob das Programm der PHBS dem

Gütesiegel für eine Wirtschaftsausbildung gerecht wird. Wen Hai,

Dekan der PHBS, führte in den letzten Jahren Reformen an der

Hochschule ein und ermöglichte verschiedene Durchbrüche. Dabei

betonte er stets die Bedeutung einer internationalen Zertifizierung

und gewährte strategische Einblicke in die zukünftige Führung und

Entwicklung der PHBS. Vertreter des Lehrkörpers, Mitarbeiter,

Studierende, Ehemalige und strategische Partner aus der Branche

nahmen ebenfalls an den Peer-Review-Interviews teil.



"Wir empfinden die Akkreditierung unserer Hochschule durch diese

international maßgebende Akkreditierungsstelle als Privileg", so Wen

Hai, Dekan der PHBS. "Diese Errungenschaft stellt eine Anerkennung

der Bemühungen aller Stakeholder, einschließlich unseres Lehrkörpers,

unserer Mitarbeiter, Studierenden, Ehemaligen, Unternehmenspartner

und Angehörigen der Hochschulverwaltung dar. Wir werden uns weiterhin

dafür einsetzen, eine führende internationale Hochschule aufzubauen."



Die 2004 gegründete PHBS hat es sich zum Ziel gesetzt, die PKU

stärker in Forschung zu Wirtschaft, Finanzen und Management

einzubinden. Um auf internationaler Ebene mithalten zu können, werden

die Vollzeit-Masterstudiengänge sowie das Vollzeit-MBA-Programm der

Hochschule auf Englisch unterrichtet. Im Verlauf der letzten Jahre

hat die PHBS zwei anspruchsvolle Denkfabriken eingerichtet, nämlich

das Research Institute of Maritime Silk Road und das Sargent

Institute of Quantitative Economics and Finance, und eröffnete dieses

Jahr einen Auslandscampus in Oxfordshire, England.



"Die Bemühungen der Peking University für den Erwerb einer

Akkreditierung sind ein Spiegelbild ihres unermüdlichen Einsatzes -

nicht nur gegenüber ihren Studierenden, Ehemaligen und der größeren

Unternehmerschaft, sondern auch gegenüber der Hochschulbranche

insgesamt", so Bryant. "Die Studierenden von heute sind die

Führungskräfte von morgen, und die Erweiterung des Netzwerks

AACSB-akkreditierter Wirtschaftshochschulen durch die Peking

University HSBC Business School wird sich nachhaltig auf ihre

Institutionen auswirken, sowohl auf lokaler als auch auf globaler

Ebene."



Laut Stand von Ende Juli 2018 gibt es in Festland-China nur 22

AACSB-zertifizierte Wirtschaftshochschulen. AACSB-akkreditierte

Hochschulen genießen weltweite Anerkennung unter führenden

Arbeitgebern und andern Universitäten. Daher birgt eine solche

Auszeichnung Vorteile für die aktuellen sowie zukünftigen

Studierenden der PHBS für eine Karriere in der Wirtschaft oder bei

Bewerbungen für weiterführende Ausbildungen. Durch einen

außerordentlichen Lehrkörper, einflussreiche Forschung, motivierte

Studierende und die höchsten Standards möchte die PHBS Wissen und

Fähigkeiten vermitteln, die von Arbeitgebern sowie führenden

Universitäten vorausgesetzt werden.



