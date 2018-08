Mietpreisbremse, Baukindergeld, Spekulantenverbot: Die Ansätze, Mieter in den Metropolen zu entlasten, sind vielfältig. Aber nur wenige führen zum Ziel. Was wirklich gegen den Immobilienwahnsinn helfen könnte.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD glaubt zu wissen, wer an Berlins Wohnungsnot schuld ist: die ausländischen Investoren. Mit Verständnis blickt er nach Neuseeland. Dort ist kürzlich Ausländern verboten worden, bestehende Immobilien zu kaufen. Das soll den Anstieg der Mieten und Immobilienpreise bremsen, nachdem sie innerhalb eines Jahrzehnts um 50 bis 75 Prozent gestiegen waren. "Wir überlegen das auch", sagte Müller der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Der Finanzsenator erarbeitet Vorschläge, wie man Spekulation mit Wohnraum verhindern kann."

Das Unverständnis für diese zwei dünnen Sätze war groß, es hagelte Kritik. Das Problem: Zwar ist bekannt, dass der deutsche Immobilienmarkt insbesondere in den Metropolen sehr viel ausländisches Kapital anlockt. Die Nationalität von Wohnungsbesitzern und Gesellschaftern großer Wohnungsunternehmen wird jedoch weder systematisch erfasst, noch ist bekannt, ob sie tatsächlich die Preise am Immobilienmarkt oder die Mieten dramatisch in die Höhe treiben.

Ein Sprecher des Berliner Finanzsenators Matthias Kollatz, der Vorschläge für Maßnahmen gegen ausländische Wohnungsspekulanten erarbeiten soll, ruderte dann gegenüber der "Berliner Morgenpost" auch etwas zurück: Müllers Aussage ziele vor allem auf leerstehende Wohngebäude, bei denen Investoren anstatt zu vermieten vor allem auf einen höheren Verkaufspreis spekulierten. Das hält Kollatz angesichts des hohen Drucks auf dem Berliner Wohnungsmarkt für inakzeptabel. Mithilfe eines preislimitierten Vorkaufsrechts solle der Leerstand verhindert werden.

Wie sich diese und andere Maßnahmen gegen Spekulanten praktisch umsetzen lassen, bleibt dennoch die große Frage. Eine Unterscheidung von Investoren aus dem Aus- oder Inland, privaten und professionellen Investoren ist wenig sinnvoll, zumal ein Ausschluss von Investoren aus EU-Mitgliedsländern auch nicht mit unserem Europarecht im Einklang stünde.

Auf der anderen Seite gibt es einige internationale Beispiele dafür, wie spekulative Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt zurückgedrängt werden können. ...

