Seit 2001 verantwortet Marco Nink die Gallup-Studie zum Zustand der Arbeitnehmerseele. Seine These ist unverändert: Millionen haben innerlich gekündigt, der wirtschaftliche Schaden ist immens. Was er Unternehmen rät.

Herr Nink, wird Ihnen Ihr Job nicht langweilig?Wieso?

Seit 17 Jahren verantworten Sie bei Gallup den Engagement Index - und er hat sich nie wesentlich verändert.Ich finde meinen Arbeitsalltag interessant und abwechslungsreich, die Studie ist nur ein Teil meiner Tätigkeit. Um wirklich große Veränderungen im Engagement Index zu sehen, müssten fast alle Unternehmen in Deutschland an ihrer Führungskultur arbeiten. Was sie jedoch nicht tun.

Laut Ihrer neuen, repräsentativen Studie haben in Deutschland 14 Prozent der Beschäftigten, also 5,1 Millionen Menschen, innerlich gekündigt und keine emotionale Bindung mehr an ihr Unternehmen. Wie kommen Sie auf diese Zahl?Wir legen 1000 Beschäftigten je zwölf Aussagen zum Benoten vor. Darunter: "Ich kann jeden Tag das tun, was ich am besten kann", "Bei der Arbeit zählen meine Meinungen" oder "Mein Vorgesetzter interessiert sich für mich als Mensch". Die Ergebnisse rechnen wir statistisch hoch auf die Summe aller Arbeitnehmer.

Wie erklären Sie sich die Unlust?Man muss unterscheiden zwischen emotionaler Bindung und allgemeiner Zufriedenheit. Arbeitnehmer können gleichzeitig zufrieden und gleichgültig sein. Unsere Studie zeigt deutlich, dass es nicht an Arbeitsmoral mangelt. Rund 80 Prozent der Beschäftigten sagen seit Jahren, dass sie im Falle einer großen Erbschaft weiter arbeiten würden. Aber emotional fühlt sich kaum jemand seinem Arbeitgeber verbunden. Nur ein kleiner Teil der Führungskräfte versteht es, den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Von welchen Bedürfnissen sprechen Sie konkret?Jeder will von seinem Vorgesetzten wertgeschätzt, als Individuum wahrgenommen und behandelt werden.

Haben wir es hier mit einem strukturellen Problem speziell in Deutschland zu tun? Nein, das ist überall auf der Welt so. Wir überprüfen den Zusammenhang ...

