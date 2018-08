ReifenDirekt.de ist mit dem Qualitätssiegel "Bester Online-Shop 2018" bei der Kundenzufriedenheit von DEUTSCHLAND TEST (Focus Ausgabe 21/18) ausgezeichnet.

ReifenDirekt.de, der Onlineshop von Europas größtem Online-Reifenhändler Delticom, ist ab sofort stolzer Träger des Qualitätssiegels "Bester Online-Shop 2018" von DEUTSCHLAND TEST. In der jährlichen, bundesweiten Onlineumfrage, die DEUTSCHLAND TEST gemeinsam mit dem Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue durchgeführt hat, wählten Kunden ReifenDirekt.de an die Spitze der Branchenkategorie "Autoreifen". Bei der im Mai in der Wochenzeitschrift Focus (Ausgabe 21/18) erschienenen Studie steht vor allem die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt. ReifenDirekt.de erhielt hier die beste Bewertung aus sämtlichen zur Wahl stehenden Online-Reifenhändlern.

"Wir danken unseren Kunden für ihr positives Feedback darüber freuen wir uns sehr", sagt Thierry Delesalle von ReifenDirekt.de. "Wir arbeiten hart dafür, durch ein umfassendes, das gesamte Spektrum des Marktes abbildendes Sortiment, durchweg attraktive Preise, schnelle Lieferzeiten und ein komfortables Einkaufserlebnis größtmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen. Die Auszeichnung als Deutschlands bester Onlineshop bestätigt, dass uns das gelingt. Darauf sind wir stolz, verstehen es aber auch als Verpflichtung, hier nicht stehenzubleiben, sondern uns stetig weiter zu verbessern."

Bereits 2017 war ReifenDirekt.de in einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Servicequalität im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv aus 400 Online-Anbietern in 41 Branchen in die Top 3 der Kategorie Kfz-Zubehör gewählt worden. ReifenDirekt.de ist darüber hinaus Träger des "Approved Website"-Logos von Continental, welches bestätigt, dass der Internetshop sämtliche Qualitätsnormen des Premium-Reifenherstellers erfüllt.

ReifenDirekt.de erhält zudem laufend höchste Kundenbewertungen bei der Bewertungscommunity TrustPilot und erzielt dort einen TrustScore-Spitzenwert von 9,2.

DEUTSCHLAND TEST ist eine Marke von FOCUS-MONEY. Im Rahmen der diesjährigen Online-Umfrage wurden ausschließlich Shops untersucht, die physische Güter anbieten. Insgesamt wurden die Kundenzufriedenheitswerte von 1.522 Onlineshops in 146 Branchen erfasst und dafür 622.608 Verbraucherurteile eingeholt. Die Befragten beurteilten die Online-Shops aus eigener Kundenerfahrung in den letzten zwölf Monaten auf einer Skala zwischen 1 (begeistert) und 6 (nicht zufrieden).

ReifenDirekt.de bietet nahezu alle Reifenmarken und -modelle, vom günstigen Qualitätsreifen bis hin zum Premiummodell, sodass für jedes individuelle Fahrprofil etwas dabei ist. Zudem gibt es ein großes Sortiment an Ersatz- und Zubehörteilen. Die Lieferung erfolgt schnell und zuverlässig entweder direkt nach Hause oder zu einem von mehr als 9.000 Servicepartner-Werkstätten, die Reifen oder Ersatzteile fachmännisch montieren.

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.000 professionellen Servicepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

