Die Fabasoft AG hat die Konzern-Zahlen für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2018/2019 vorgelegt. Die Umsatzerlös stiegen von 7,5 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nunmehr 8,8 Mio. Euro an. Das EBITDA verbesserte sich von 1,6 Mio. Auf 2,1 Mio. Euro, das EBIT von 1,1 Mio. auf 1,5 Mio. Euro. Der Cash Flow steht bei -0,3 Mio. Euro nach +0,6 Mio. Euro in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018. Der Bestand der liquiden Mittel liegt bei 26,2 Mio. zum 30. Juni 2018 (15,9 Mio. zum 30. Juni2017).

