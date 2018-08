Im Juni 2018 kündigte Porr eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb des tschechischen Traditionsunternehmens Alpine Bau CZ a.s. an. Heute wurden die entsprechenden Abtretungsverträge unterfertigt. Das Unternehmen wird zur Gänze unter der tschechischen Tochter Porr a.s. in den Konzern eingegliedert. Die Alpine Bau CZ a.s. hält unter anderem Beteiligungen an mehreren strategisch bedeutsamen Asphaltmischanlagen, erzielte 2017 eine Produktionsleistung von rund 100 Mio. Euro und beschäftigt aktuell ca. 450 Mitarbeiter. Der Kaufpreis beträgt rund 12 Mio. Euro und ist abhängig von diversen Anpassungen, die sich aus der Bilanz zum Übertragungsstichtag ergeben können.

