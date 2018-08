Ohne Waschmaschine und ohne das Haus zu verlassen zum sauberen Hemd: Das versprechen Online-Wasch- und Reinigungsdienste. Bisher teilen sich kleine Start-ups das Geschäft. Jetzt drängen Konzerne wie Henkel in den Markt.

Taxi bestellen bei Uber, Essen bestellen bei Lieferando, Bücher - und so ziemlich alles andere - bei Amazon. Aus dem Internet kommt alles direkt ins Haus. Verbraucher nutzen die Bequemlichkeit, die ihnen die Digitalisierung bietet. Auch die Dienstleistung Textilreinigung ist online buchbar. Verschiedene Start-up-Unternehmen haben Lieferservices mit zugehöriger Software oder entsprechenden Apps entwickelt. Die Idee ist nicht neu, doch der Markt für Online-Reinigungen ist derzeit kräftig in Bewegung.

So meldete kürzlich das mittlerweile fünf Jahre alte Start-up Jonny Fresh, das eine Textilreinigung mit der Haustür-Abholung und -Lieferung verknüpft, den Einstieg eines strategischen Investors. Die mehrheitlich zum Haniel-Konzern gehörende Textilwäscherei CWS-Boco beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung an dem Berliner Start-up. Zuvor schon hatte der Düsseldorfer Waschmittelkonzern Henkel seine Beteiligung am Wettbewerber Zipjet kräftig aufgestockt. Henkel investiert damit schon zum dritten Mal in das Start-up. Das neu eingesammelte Geld - eine erweiterte Series B - wird für die Geschäfts- und Produktentwicklung in den Zipjet-Märkten in London, Paris und Berlin eingesetzt. Außerdem soll das Marketingbudget erhöht und das Data-Science-Team des Start-ups von aktuell zwei auf fünf Mitarbeiter vergrößert werden.

Im Gegensatz zu den Produkten von Henkel - bekannte Marken wie Persil, Pril oder Pattex -, ist CWS-Boco ein Unternehmen, dessen Produkte man zwar ebenfalls häufig nutzt, die aber eher anonym bleiben. Die Stoffhandtuchautomaten etwa, die in den Toiletten von Restaurants, Kaufhäusern oder Hotels hängen. Oder die Seifenspender mit den drei roten Buchstaben CWS. Solche und ähnliche Produkten nennen Fachleute "Hygienelösungen". Die CWS-Boco-Mitarbeiter kommen regelmäßig vorbei, um Spender zu füllen oder Handtuchrollen auszutauschen.

CWS-Boco erwirtschaftet mittlerweile einen Jahresumsatz von knapp einer Milliarde Euro. Teil der in Duisburg ansässigen Firma ist Boco. Das Spezialunternehmen vermietet und wäscht Berufskleidung für Hotelangestellte, Handwerker oder Mitarbeiter aus der Lebensmittelproduktion. ...

