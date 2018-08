- Chinas älteste TCM-Marke geht Partnerschaft mit Amerikas ikonischer Roosevelt-Familie ein, um das House of Roosevelt GuangYuYuan National Traditional Chinese Medicine Medical Center in Shanghai, China, zu eröffnen.



Shanghai (ots/PRNewswire) - Im Rahmen seiner neuesten internationalen Partnerschaft feierte die älteste der vier großen TCM-Marken ("Big 4") die Eröffnung des GuangYuYuan TCM Medical Center im House of Roosevelt in Shanghai. Die Eröffnungszeremonie markierte den Abschluss einer Reihe zum kulturellen Austausch gedachter Veranstaltungen, die von GuangYuYuan ausgerichtet wurden, um der Welt Einblicke in die traditionelle chinesische Medizin zu gewähren.



Guo Jiaxue, Vorsitzender der Topsun Group und Geschäftsführer von GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd., erklärte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit: "Mit einer beinahe 500 Jahre langen Geschichten stehen wir für mehr als nur traditionelle chinesische Medizin. Wir repräsentieren die Erhaltung unseres nationalen Erbes sowie den Geist der 'One Belt, One Road'-Initiative, indem wir der Welt die TCM-Kultur näherbringen. Die Roosevelt-Familie ist ebenfalls erheblich um einen solchen Erhalt bemüht und tätigt dementsprechend weiterhin Investitionen rund um den Globus."



Tweed Roosevelt gratulierte GuangYuYuan herzlich zur Eröffnung des GuangYuYuan National TCM Medical Center. Die exklusive Veranstaltung wurde von etwa 100 in- sowie ausländischen Gästen besucht, einschließlich: Xu Jianguang, Präsident der Shanghai Medical Association; Zhang Huaiqiong, stellvertretender Direktor der Shanghai Health and Family Planning Commission; Hu Hongyi, Executive Vice President der Shanghai TCM Association; Li Yuan, Deputy District Chief Official; Khaled Youssef, Generalkonsul von Ägypten und Vassilis Xiros, Generalkonsul von Griechenland.



GuangYuYuan wurde 1541 gegründet und 2003 durch den führenden Pharmagroßkonzern Chinas, die Xi'an Dongsheng Group, aufgekauft. Das Unternehmen ist an der Börse Shanghai unter dem Namen GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co. Ltd. (Börsennummer 600771) gelistet. 2006 ehrte das chinesische Ministerium für Wirtschaft GuangYuYuan mit der Bezeichnung "altehrwürdige Marke". Zwei der ältesten Produkte von GuangYuYuan, GuilingJi und Dingkun Dan, wurden zu immateriellem Kulturerbe Chinas erklärt - die Herstellung der Produkte gilt als Staatsgeheimnis.



