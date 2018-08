Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Im Juni 2018 kündigte PORR (ISIN AT0000609607/ WKN 850185) eine grundsätzliche Einigung über den Erwerb des tschechischen Traditionsunternehmens ALPINE Bau CZ a.s. durch PORR an, so die PORR AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...