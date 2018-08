Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 30. August 2018 (Woche 35)/29.08.2018



11.15 China von oben



Lebendige Tradition Erstsendung: 12.11.2015 in NDR



China ist ein Land der Superlative: In keinem anderen Staat leben so viele Menschen, kein anderes Land wächst so schnell und dynamisch. Der Wohnraum von ganz New York City wird in China jedes Jahr gebaut, Großstädte entstehen in Rekordzeit. Andererseits sind Chinas uralte Traditionen bis heute lebendig. Neben Megacitys mit extremer Bevölkerungsdichte ist die Hälfte des Landes fast unbewohnt: Gigantische Wüsten, Hochgebirge und spektakuläre Karstlandschaften prägen eine einzigartige Topografie. Für diese große internationale Koproduktion des NDR mit Partnern in China, Singapur und Neuseeland konnte das Riesenreich China erstmals mit Cineflex-Helikoptern und Flugdrohnen aus der Luft erkundet werden.



Der Zweiteiler erzählt die Geschichten ausgesuchter Protagonisten und kombiniert sie mit Aufnahmen aus der Vogelperspektive: Was bedeutet es, wenn eine Familie zum Frühjahrsfest zu ihren Verwandten reisen möchte - und sich gleichzeitig auch fast alle anderen 1,3 Milliarden Chinesen auf den Weg zu ihren Familien machen? "China von oben" zeigt die gewaltigen Herausforderungen der Massenlogistik, vom modernsten Superschnellzugnetz der Welt bis hin zu spektakulären Stromtrassen über alle Hindernisse der Natur hinweg, von Massen-Hallenbädern für Zehntausende bis zum größten Wasserfestival der Welt - alles ist am höchsten, schnellsten, längsten. Doch trotz all dieser Superlative, deren Dimensionen nur von oben überhaupt erfasst werden können, leben poetische Traditionen weiter. So malen die Menschen inmitten der Megacitys Gedichte mit Pinsel und Wasser auf das Pflaster, sichtbar nur für Minuten. Die Shaolin-Mönche erwerben durch strengste Disziplin schier übermenschliche Fähigkeiten, und beim - natürlich - größten Drachenbootrennen der Welt wird mal nicht der Schnellste geehrt, sondern das Boot mit der größten Harmonie der Ruderer.



20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane



Hochsaison für Wespen - Gefahr für Allergiker und Leichtsinnige: Jetzt im Spätsommer sind die Wespenvölker groß wie nie und vielerorts eine Plage. Eine gefährliche Zeit für Allergiker, denn einige Medikamente für Notfallsets sind bereits knapp, erzählen Apotheker in Rheinland-Pfalz. Immer wieder wird auch die Feuerwehr gerufen, um Wespennester entfernen zu lassen, z. B. an Spielplätzen. Experten warnen zur Vorsicht im Umgang mit Wespen und besonders davor, Wespennester eigenmächtig zu entfernen. Das ist nicht nur verboten und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden, sondern auch gefährlich. Trotzdem sind Anti-Wespen-Sprays frei im Handel erhältlich. Falsch eingesetzt können sie Wespen aggressiv machen und eine Gefahr für Kinder und Haustiere darstellen. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Michael Eiden war unterwegs im Wespenland Rheinland-Pfalz.



Genervte Anwohner - Wörth-Maximiliansau will Pendler mit Schranke aussperren: Die Menschen in Wörth-Maximiliansau fühlen sich derart vom Durchgangsverkehr genervt, dass man nun sogar eine Schranke am Ortseingang bauen will, die sich nur für Berechtigte öffnet. Eigentlich dürfen Lastwagen und PKW sowieso nicht ohne begründetes Anliegen durch den Ort fahren, doch niemand hält sich daran, klagen die Bürger vor Ort. Sobald auf der Autobahn und der Umgehungsstraße Stau ist, nehmen viele die Abkürzung durch den Ort. Dem Bürgermeister reicht es nun: Er will eine Schranke bauen und weiß den Gemeinderat hinter sich. Doch darf er das einfach so? Es wäre der erste Ort in ganz Deutschland mit eigener Schranke. "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Tilo Bernhardt hat sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht.



Diskussion um "Spurwechsel": Sollen abgelehnte Asylbewerber bleiben dürfen, wenn sie einen Job haben? Sie sind jung, integrationswillig, haben hier einen Job gefunden und dürfen doch nicht bleiben: Abgelehnte Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern haben derzeit keine Perspektive in Deutschland, auch wenn sie einen Job und Sprachkenntnisse vorweisen können. Unternehmer Michael Kiefer aus Trier kritisiert das: Er beschäftigt gleich mehrere integrationswillige Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive, u. a. aus Pakistan. Doch die sollen abgeschoben werden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt sich für den "Spurwechsel" ein. Die Opposition ist dagegen: Der "Spurwechsel" schaffe falsche Anreize. Ein Pro und Contra von Selina Marx und Frank Helbert.



"Zur Sache Pin": Brauchen wir ein Einwanderungsgesetz? Länder wie Frankreich, Kanada, die USA und Neuseeland haben es längst: ein Gesetz, das es gut ausgebildeten Fachkräften aus dem Ausland erlaubt, einzuwandern. Die Wirtschaft wünscht sich schon lange mehr Fachkräfte aus dem Ausland, denn in vielen Bereichen droht ein Fachkräftemangel. Die Koalition in Berlin will jetzt ein Fachkräftezuwanderungsgesetz beschließen. Was drin stehen soll und wer einwandern darf, erklärt "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Alexander Knecht.Studiogespräch: Prof. Thomas K. Bauer, Vorsitzender des Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration



AfD und Identitäre: Gibt es Verbindungen in Rheinland-Pfalz? "Heimat, Freiheit, Tradition" mit diesem Slogan wirbt die sogenannte "Identitäre Bewegung" um Mitglieder. Sie zieht vor allem junge Menschen an und fordert u. a., die Grenzen zu sichern. Die Mitglieder geben sich rechtskonservativ, Experten ordnen sie als rechtsextrem ein. Und der Verfassungsschutz beobachtet die Bewegung. Welche Verbindungen gibt es zwischen AfD und Identitären in Rheinland-Pfalz? "Zur Sache Rheinland-Pfalz!"-Reporter Jörg Armbrüster hat recherchiert.



"Zur Sache hilft" - 38-Jähriger soll Teil seines Grundstücks abtragen. Michael Faust aus Minden in der Eifel sieht sich als Opfer von Behördenwillkür. Denn er soll einen Teil seines Grundstücks abtragen, damit ein vorgegebener Böschungswinkel zum Nachbargrundstück eingehalten wird. Hilfesuchend hat er sich an "zur Sache Rheinland-Pfalz!" gewandt.



"Zur Sache Schätzchen" - Brettern mit Bio. "Comic-Julia" schwärmt von ihrem jüngsten Rennerlebnis auf dem Nürburgring: Mit dem Bio-Porsche über die Nordschleife! "Comic-Malu" hat dafür nur Hohn und Spott übrig. Bio-Porsche - was soll das sein? Ein Rennwagen, der mit Gülle fährt? Ein rasanter Schlagabtausch in der Landtagskantine.



Freitag, 31. August 2018 (Woche 35)/29.08.2018



11.15 China von oben



Auf dem Weg in die Zukunft Erstsendung: 12.11.2015 in NDR



Die spektakuläre Darstellung des bevölkerungsreichsten Landes der Welt geht in "China von oben - Auf dem Weg in die Zukunft" weiter. Wir lernen Zheng Xianzhang kennen. Der Fotograf einer Lokalzeitung in Schanghai erklimmt fast jeden Tag einen Wolkenkratzer, um die Veränderungen der Stadt fotografisch festzuhalten. Die Fensterputzer der Hochhäuser zeigen, wie sie in 350 Metern Höhe ihrer Arbeit nachgehen. Auch das Harbin Eis- und Schneefestival dokumentiert das Kamerateam. Wang Zengyu ist der Bauleiter der ungezählten Eisfiguren, die die Künstler für kurze Zeit erschaffen. Und wenn abends dann die Lichter angehen, ist die Märchenkulisse perfekt.



Spektakuläre Bilder von oben zeigen außerdem das traditionelle Neujahrsfeuerwerk der Chinesen und ein gigantisches Schwimmbad mit mehr als zehntausend Besuchern am Tag. In einer Filmkulisse von mehr als 2.500 Hektar Land sind ganze europäische Dörfer samt Kirchen aufgebaut. Für diese große internationale Koproduktion des NDR mit Partnern in China, Singapur und Neuseeland konnte das Riesenreich China erstmals mit Cineflex-Helikoptern und Flugdrohnen aus der Luft erkundet werden. Aber auch flüchtige Details des Landes werden gezeigt: Die Wasserkalligrafie, bei der Künstler mit Wasser und Pinsel auf Steinboden malen, beschreibt die Bedeutung der Schönschrift für die Chinesen. Und verschwindet nach wenigen Minuten für immer.



Mittwoch, 03. Oktober 2018 (Woche 40)/29.08.2018



Folgende Beiträge werden mit VT-UT ausgestrahlt:



Tagestipp



16.30 Tiere auf dem Land - Erinnerungen an das Dorfleben im Südwesten



18.05 BW: Abenteuer Schwäbische Alb - Stationen einer Sommerreise



18.30 BW: Genussvoll durch Südtirol - Feiern und Schlemmen mit Brot, Speck und Wein



19.00 BW: Wie das Dorfleben ins Museum kam - Freilichtmuseen in Baden-Württemberg



20.15 Hannes und der Bürgermeister:



Net bruddelt isch g'lobt gnueg Erstsendung: 06.04.2015 in SWR/SR



Donnerstag, 04. Oktober 2018 (Woche 40)/29.08.2018



Beitrag wird mit VT-UT ausgestrahlt:



07.35 BW+RP: Wie das Dorfleben ins Museum kam - Freilichtmuseen in Baden-Württemberg (WH von MI) Erstsendung: 03.10.2018 in SWR BW



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2