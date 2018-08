Zürich (ots) - Der Taxi-Dienst Uber strafft seine Organisation in

der Schweiz und verschiebt Arbeitsplätze nach Paris. Statt bisher

etwas über zwanzig Personen arbeiten in den Uber-Büros in Zürich und

Genf jetzt noch etwas mehr als ein Dutzend Angestellte. Uber

bestätigt die Grössenordnung gegenüber der «Handelszeitung» und teilt

mit: «Unsere Organisationsstruktur entwickelt sich kontinuierlich

weiter, während unser Geschäft in ganz Europa wächst und

fortschreitet», wie eine Pressesprecherin sagt.



Die Verschiebung von Funktionen nach Paris hatte Anfang Jahr

begonnen und ist mittlerweile abgeschlossen. Vor allem skalierbare

Dienste wie Marketing und andere Operationsfunktionen sind nun neu in

der französischen Hauptstadt angesiedelt, wo Uber über einen

grösseren Hub verfügt. Weiterhin aus der Schweiz heraus bietet das

Unternehmen etwa die Fahrer-Sprechstunde an, welche angehende und

bisherige Uber-Fahrer in Anspruch nehmen können.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90