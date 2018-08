Zürich (ots) - Der Nestlé-Konzern reduziert sein

Sponsoring-Engagement in der Sparte Klassik. Der Lebensmittelkonzern

- seit 27 Jahren Hauptsponsor bei den Salzburger Festspielen - tritt

ab 2019 nicht mehr als Hauptsponsor auf. Ein Nestlé-Sprecher zur

«Handelszeitung»: «Nestlé ist künftig Projektsponsor.» Entsprechend

wird man nur noch eine einzige Opernproduktion finanzieren. Auch der

«Nestlé and Salzburg Young Conductors Award», ein prestigeträchtiger

Dirigentenwettbewerb, wird nicht mehr unterstützt. In Salzburg gibt

es Befürchtungen, dass der traditionsreiche Sponsor ganz aussteigt,

denn der neue Vertrag gilt nur bis 2020. Als neuer Hauptsponsor haben

die Festspiele die Kühne-Stiftung von Klaus-Michael Kühne und Gattin

Christine gewonnen. Auch beim Verbier Festival steht das

Kultur-Engagement der Nestlé-Tochter Nespresso auf der Kippe, wie

«Handelszeitung»-Recherchen zeigen. Nespresso und das Festival der

klassischen Musik erklären gemeinsam: «Über die Zukunft der

Partnerschaft mit dem Verbier Festival wurde noch keine Entscheidung

getroffen.» Stiftungspräsident des Verbier Festival ist Peter

Brabeck, langjähriger Konzernchef und Präsident von Nestlé. Dem

Vernehmen nach will Nestlé auch beim Lucerne Festival im KKL in

Luzern das finanzielle Engagement reduzieren. Zu den Konditionen will

sich weder Nestlé noch das Lucerne Festival äussern. Derweil wird der

Nahrungsmittelkonzern 1,4 Milionen Franken in das Volksfest Fête des

Vignerons stecken, das 2019 in der Genfersee-Region stattfindet.



