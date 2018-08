Zürich (ots) - Die St. Galler Zentrale der Raiffeisen-Gruppe steht

vor einschneidenden Umbauten. Regionalchefs aus der ganzen Schweiz

fordern ein Hinterfragen des Leistungskatalogs von

Raiffeisen-Schweiz, wie mehrere Vertreter gegenüber der

«Handelszeitung» bestätigen. Raiffeisen Schweiz solle vom faktischen

Kopf wieder zu einer Service-Einheit für die 246 Raiffeisenbanken

werden. «Raiffeisen Schweiz ist nicht die Spitze der Gruppe, sondern

eine Tochtergesellschaft der Banken», sagt Fredi Zwahlen vom

Raiffeisen-Verband Nordwestschweiz. Und Thomas Lehner vom Aargauer

Verband fordert, dass Raiffeisen Schweiz weniger selber aktiv sei und

wieder zu einem «Dienstleistungsunternehmen» werde. Es brauche einen

klaren «Schritt zurück».



Konkret kritisiert werden etwa die «Marktmanager» - Mitarbeiter

von Raiffeisen Schweiz, die sich um die Geschäfte der einzelnen

Banken kümmern. Auch die von St. Gallen selber betriebenen

Stadtfilialen in Orten wie Zürich, Basel und Winterthur stehen zur

Debatte. Offenbar wird bereits geprüft, Teile von ihnen an lokale

Genossenschaften zu übergeben.



Die Forderungen sind angekommen. Im Rahmen des Strukturprozesses

«Fokus 21» werden derzeit zahlreiche Dienstleistungen der

Raiffeisen-Zentrale überprüft. Dabei geht es nicht nur um den Umfang

der Angebote, sondern auch darum, wie die Kosten den einzelnen Banken

verrechnet werden. Allerdings steht Raiffeisen damit in einem

deutlichen Konflikt zur Finanzmarktaufsicht Finma. Diese fordert von

Raiffeisen nicht weniger, sondern mehr zentrale Kontrolle.



