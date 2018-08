Hamburg (ots) - Social Media im HR Bereich, Onlinestellenbörsen und der optimierte Auftritt im Bewerbungsgespräch, sind die Highlights der 14. Hamburger Karrierebörse am 06.09.2018 in Hamburg.



Und natürlich auch wieder mehr als 200 Jobs der ausstellenden Unternehmen des Hamburger Karrierewegs.



Die fünf Hamburger Spezialisten für die Vermittlung von Fach- und angehenden Führungskräften, laden herzlich ein, sich professionell und persönlich beraten zu lassen und sich einen Überblick über aktuelle Jobangebote in der Hamburger Metropolregion zu verschaffen.



Das Rahmenprogramm sieht unterschiedliche Referenten vor, welche Themen rund um die Bewerbung und die Digitalisierung der Arbeitswelt aufgreifen. So referiert Patrizia Perschk zum Thema "Stil & Image im Bewerbungsgespräch (Der gekonnte Gesamtauftritt durch Haltung und Bewegung)". Marco Tillmanns vom führenden Internet Jobboard INDEED erläutert, wie Stellensuchende mit Jobsuchmaschinen schnell und zielgerichtet einen Job finden können. Diesen Faden greift auch Dr. Timm Eifler auf, der an praktischen Beispielen darstellt, wie Social Media von Personalberatungen zur Rekrutierung genutzt wird. Praktisch wird es bei der Präsentation von Ronald Badura vom Ingenieurdienstleister ESCAD. Er zeigt die Arbeit mit einem 3 D Drucker in der praktischen Anwendung.



Darüber hinaus stehen die Personalberater/innen der Mitgliedsunternehmen für Fragen rund um das Thema Bewerbungen und aktuelle Stellenangebote zur Verfügung.



Denn gerade Digitalisierung, Fachkompetenz sowie die Präsentation der eigenen Persönlichkeit sind Bestandteile, die die heutige Arbeitswelt prägen. Zum einen, um sich gegenüber der Konkurrenz mit Selbstvertrauen, von innen heraus, gesichert aufstellen zu können und zum anderen, um sich als Mitarbeiter in der schnelllebigen Arbeitswelt einen interessanten Arbeitsplatz zu sichern. In den Bewerbungsgesprächen bewerten die Arbeitgeber immer häufiger auch die Authentizität des Bewerbers.



Die Hamburger Karrierebörse findet dieses Jahr zum 14. Mal im Baseler Hof statt. 5 Spezialisten im Bereich der Vermittlung von Fach- und Führungskräften präsentieren über 200 Jobs mit folgenden Schwerpunkten:



- Controlling , Finanz- und Rechnungswesen - Personalwesen - Office Management - Groß- und Außenhandel - Vertrieb und Einkauf - Logistik - IT - Ingenieurwesen



Manch ein Interessent wird -ohne langwierigen Bewerbungsmarathon - mit einem konkreten Jobangebot von der Messe nach Hause gehen. Hier werden langfristige Perspektiven geboten, von der Einstiegsposition bis hin zur Führungsebene.



Das Rahmenprogramm: -11.00 Uhr Marco Tillmanns, Indeed: "Stellen finden leicht gemacht! Dank Jobsuchmaschinen"



- 11.30 Uhr Dr. Timm Eifler, hanfried: "Social Media" - 12.30 Uhr Ronald Badura, ESCAD: "Präsentation 3-D Drucker" - 13.30 Uhr Marco Tillmanns, Indeed: "Stellen finden leicht gemacht! Dank Jobsuchmaschinen" - 14.30 Uhr Patrizia Perschk , Stil & Image im Bewerbungsgespräch (Der gekonnte Gesamtauftritt durch Haltung und Bewegung) - 15.30 Uhr Dr. Timm Eifler, hanfried: "Social Media" - 16.30 Uhr Ronald Badura, ESCAD: "Präsentation 3-D Drucker" - 17.30 Uhr Patrizia Perschk , Stil & Image im Bewerbungsgespräch (Der gekonnte Gesamtauftritt durch Haltung und Bewegung)



Veranstaltungsdaten: Wann: Donnerstag, 06.09.2018 von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr Wo: Hotel Baseler Hof (im Gartensaal), Esplanade 13, 20354 Hamburg



Die Veranstaltung ist kostenfrei.



Über den Hamburger Karriereweg: Die Initiative "Hamburger Karriereweg" bietet Ihnen einen innovativen Weg der Bewerbung, wenn Sie in der Metropolregion Hamburg eine neue berufliche Herausforderung suchen. Führende Personalvermittlungsagenturen der Stadt bündeln ihre Stellenangebote zentral auf dieser Plattform. Mit einer Bewerbung erschließen Sie sich das Kontaktpotenzial zu über 1.500 Kundenunternehmen in der Metropolregion Hamburg. Das entscheidend Neue: Sie lassen sich innerhalb des Netzwerks der angeschlossenen Personalberater persönlich auf passende Positionen empfehlen und das bei voller Diskretion. Dieses ist der Multiplikator für den Erfolg Ihrer Bewerbung.



Sie bewerben sich direkt bei einer der angeschlossenen Agenturen. Dadurch kennt nur der Ihnen bekannte Personalberater Ihre Daten. Auf Ihrem weiteren Weg bis zur Vertragsvorlage werden Sie durch Ihren Personalberater begleitet, in dem Sie auf bevorstehende Interviews vorbereitet werden und vorab kritische Frage klären können. Abschließend geben wir Ihnen ein qualifiziertes Feedback. Darüber hinaus unterstützen wir Sie gerne, wenn Sie aufgrund Ihrer neuen beruflichen Herausforderung Ihren Lebensmittelpunkt in den Großraum Hamburg verlegen. Als Ihr Wegbereiter bieten wir Ihnen auch gerne Organisationshilfen für Ihren Umzug an.



Dies ist der rote Teppich für Ihre neue berufliche Herausforderung! Der Hamburger Karriereweg verfolgt das Ziel, durch eine enge Kooperation der angebundenen Personalvermittlungsagenturen, Karriereinteressierte und Arbeitgeber aus dem Großraum Hamburg effizient zusammen zu bringen.



