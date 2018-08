Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1690 US-Dollar gehandelt. Am Mittag hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Mittwoch dagegen merklich ab. Die Gemeinschaftswährung verlor im Tagesverlauf ...

