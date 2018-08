Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch zugelegt. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1690 US-Dollar gehandelt. Am Mittag hatte sie noch rund einen halben Cent niedriger notiert.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Mittwoch dagegen merklich ab. Die Gemeinschaftswährung verlor im Tagesverlauf rund einen halben Rappen und kostet am späten Nachmittag 1,1373 Franken. Auch der US-Dollar gab zum Franken nach dem Mittag deutlich nach. Er geht am Mittwoch-Nachmittag bei 0,9729 Franken um.

Auftrieb erhielt der Eurokurs am späten Nachmittag. In den USA war die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Juli überraschend gefallen. Beobachter sprechen von einem teilweise überhitzten Markt. Das Wirtschaftswachstum ...

