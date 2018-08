Berlin (ots) - Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) Hans-Georg Maaßen hat über seine mehr als 190 Politiker-Treffen, darunter auch mit AfD-Vertretern, Berichte verfasst. Dies geht aus der Regierungsantwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt (Mittwochsausgabe). "Erzielte Ergebnisse und erörterte Themen" seien festgehalten worden, heißt es. Maaßen steht in der Kritik, weil er unter anderem an AfD-Chef Alexander Gauland BfV-Informationen gegeben haben soll.



