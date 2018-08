Hamburg (ots) - Panasonic und Vodafone gaben heute bekannt, gemeinsam an einem Testprojekt zur Vernetzung IoT-basierter Heimgeräte durch Narrowband-IoT (NB-IoT) zu arbeiten. Narrowband-IoT ist eine Low Power Wide Area (LPWA) Technologie zur Datenübermittlung über weite Distanzen bei geringem Energieverbrauch. Die beiden Unternehmen planen, ab Herbst dieses Jahres NB-IoT-fähige Haushaltsgeräte zu testen.



Mit der zunehmenden Vernetzung der Welt spielt auch das 'Internet of Things' (IoT) oder auch 'Internet der Dinge' eine immer wichtigere Rolle. Einige der vielversprechendsten Anwendungen für IoT benötigen entweder eine WLAN-Verbindung, mit der auch weitere angeschlossene Geräte versorgt werden, oder sind in der Lage, über längere Zeit nur batteriebetrieben zu funktionieren.



NB-IoT gilt in vielen Bereichen bereits als ideale Lösung für die Kommunikation über große Entfernungen bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Vodafone nutzt den neuen Industriestandard schon jetzt regelmäßig. Haushaltsgeräte, die via NB-IoT verbunden werden, erlauben es den Nutzern, ganz unkompliziert ihre Geräte mit Cloud-Diensten zu verbinden - einfach anschließen und loslegen.



Am Anfang des Gemeinschaftsprojekts stehen zunächst Tests der Panasonic Produkte selbst. Dabei soll ausgelotet werden, inwieweit Schmalband-IoT für die Fernsteuerung und Wartung von z.B. Klimageräten eingesetzt werden kann. Panasonic und Vodafone planen, eine breite Palette an Haushaltsgeräten zu testen. Sowohl die technische Funktionalität als auch die NB-IoT-Konnektivität als Geschäftsmodell stehen auf dem Prüfstand.



Ebenfalls im Herbst startet Panasonic auf dem japanischen Markt gemeinsam mit dem dort führenden Mobilfunkanbieter ein ähnliches Pilotprojekt. Durch die Vernetzung verschiedener Heimgeräte mittels LPWA-Technologie wollen Panasonic und Vodafone ganz neue Möglichkeiten und Mehrwerte für den Kunden im IoT-Zeitalter schaffen.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Ansprechpartner für Presseanfragen: Michael Langbehn Tel.: 040 / 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com