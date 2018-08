Hamburg (ots) -



Panasonic begrüßt einen Urban Audio Newcomer in seinem Sortiment. Das Bluetooth[TM] System SC-UA30 ist mit 300 Watt (RMS) Ausgangsleistung ein kompaktes Klangkraftwerk für Feierwillige, Fußballfans und Radiohörer. MP3 Tracks nimmt es per Bluetooth, AUX-in oder USB entgegen und setzt sie in packenden 180° Partysound um. Jede Menge Spaß verbreiten außerdem die umfangreichen Karaoke-Funktionen des UA30.



Raumfüllender Sound mit 300 Watt (RMS)



Mit 300 Watt (RMS) Ausgangsleistung beschallt das UA30 jede Rooftop- und Kellerparty. Zwei nach vorne abstrahlende und zwei über Eck angeordnete 4 cm Tweeter treiben ein breites Klangfeld bis in jeden Winkel. Dazu liefern zwei 13 cm Tieftoner und das neue Airquake Bass Reflex System genau die Bassperformance, die eine gute Party braucht. D.Bass Beat verstärkt zusätzlich den Rhythmus und sorgt für tanzbare Sounds. Für den richtigen Klang sind 15 Equalizer-Presets von Rock bis Reggaeton einstellbar.



Cleveres DJing und jede Menge Karaoke-Spaß



Das UA30 nimmt MP3 Titel über Bluetooth, AUX-in und direkt vom USB-Speicher entgegen. Dank Panasonic MAX Juke App (für Android Version 2.3 oder höher) legt sich die Party-Musik praktisch von allein auf. Gäste können die Playlist nämlich aktiv mitgestalten und ihre Wunschtitel aus den zur Verfügung stehenden Songs einfach hinzufügen. Für Powersound ohne Pausen blendet die DJ Jukebox Funktion die Tracks sogar ineinander über.



Wer Lust hat, greift selbst zum Mikro. Das UA30 bringt umfangreiche Karaoke-Funktionen und gleich zwei Mikrofon-Anschlüsse mit. Über die MAX Juke App lässt sich dabei das Volumen der Original-Vocals leicht herunterpegeln, die Tonart verändern oder ein Echo-Effekt hinzufügen. Sind die Rap-Rhymes (noch) zu schnell, kann erst einmal mit weniger Beats per Minute geprobt werden.



Starker Sound auch für Fußball- und Radiofans



Das Urban Audio System lässt aber nicht nur beim Feiern seinen 300 Watt (RMS) starken Sound raus. Dank handlichem One Box Design mit integrierten Tragegriffen zieht es einfach dorthin um, wo seine Klangstärke gebraucht wird. Wenn am Wochenende der Ball rollt, herrscht mit dem UA30 z.B. Stadionatmosphäre im Wohnzimmer. Für den Anschluss an den TV ist ein optischer Eingang vorhanden.



Im Alltag macht sich das Urban Audio System gern als UKW-Radio mit Uhrzeitanzeige, Schlaf- und Wecktimer nützlich. 30 Speicherplätze stehen für die Lieblingsstationen zur Verfügung.



Das Panasonic Urban Audio Musiksystem SC-UA30 ist ab Mitte Oktober 2018 für 249 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich.



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend, unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global und www.experience.panasonic.de/.



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg



Stand 8/2018. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.



