Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Frisches Brot ist etwas ganz Besonderes. In die noch warme Brotscheibe mit Butter zu beißen, ist ein außergewöhnlicher Genuss. Und das Leckerste daran ist die schöne feste Brotkruste. Croustina von Panasonic ist der erste Brotbackautomat, der Brote mit einer appetitlich knusprigen Kruste und einer saftigen Krume backen kann. Durch das Zusammenwirken speziell von Panasonic entwickelter Technologien backt Croustina erstmals Krustenbrote auf dem handwerklichen Niveau eines traditionellen Bäckers. Dabei stehen der Fantasie beim Brotbacken zu Hause viele kulinarische Möglichkeiten offen - mit Croustina kann eine große Vielfalt von Rezepten mit gesunden Zutaten nach Wahl in leckere Backergebnisse verwandelt werden.



Kneten, Gehen, Backen - jede Stufe bei der Herstellung eines Brotes wurde von Panasonic optimiert. So gewährleistet die neu entwickelte Kombination aus Knethaken und Wangen im Backbehälter eine sorgfältige Verarbeitung des Brotteigs. Der Teig wird im Backbehälter abwechselnd gedehnt und gehalten. Es entsteht ein fester Teig von feinporiger Konsistenz, der mit bloßen Händen nur sehr aufwendig herzustellen wäre. Zwei Temperatursensoren überprüfen sowohl die Innentemperatur des Brotbackautomaten als auch die Raumtemperatur, um das Gehen des Teigs zeitlich zu steuern. So gelingen konstante und verlässliche Backergebnisse unabhängig von der Umgebungstemperatur.



Der Backvorgang profitiert von der optimierten Heizstruktur im Inneren, die einen traditionellen Backofen nachahmt. Ein innovativer, hitzereflektierender Innendeckel und ein zentrales Heizelement, das den Backbehälter auf halber Höhe umfasst, arbeiten wie ein Ofen zusammen, um die Hitze gleichförmig auf der Oberseite des Brotes zu verteilen und eine gleichmäßig knusprige und gebräunte Kruste zu erzielen. Auch die ovale Form des kratzfesten Backbehälters bleibt der Tradition verpflichtet. So bietet Croustina Brote in klassischer Form mit perfekt krosser Kruste.



Hobbybäcker können mit dem Brotbackautomaten Croustina von Panasonic ihrem Wunsch nach selbst gebackenem Brot zu Hause nachgehen. Ob französisches Weißbrot, glutenfreies Brot oder knackiges Kürbisbrot - dank unzähliger Kombinationsmöglichkeiten sind der kulinarischen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ganz nach Lust und Laune können verschiedene Mehlsorten, Kräuter, Körner und Nüsse variiert werden.



Basierend auf 30 Jahren Erfahrung verbessert Panasonic seine Brotbackautomaten kontinuierlich und hat schon frühzeitig die Bedürfnisse von Allergikern in die Konzeption der Programme aufgenommen. Zwei der 18 Auto-Programme des Croustina eignen sich zum Zubereiten von glutenfreiem Brot und Kuchen. Außerdem stellt Croustina ganz einfach Pizzateig her und übernimmt die Herstellung von leckerer Marmelade.



Mit seinem schlichten und platzsparenden Design passt der neue Brotbackautomat optimal in jede Küche. Croustina ist ab Oktober in mattiertem Schwarz (SD-ZD2010) oder mattiertem Weiß (SD-ZP2000) für 299 Euro (UVP) im Handel erhältlich.



Aktuelle Videos zu unseren Haushaltsgeräten finden Sie auf YouTube unter https://www.youtube.com/playlist?list=PLBFED6C01B24DC35D



Über Panasonic:



Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feiert der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend, unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaften und 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global und www.experience.panasonic.de/.



Weitere Informationen: Panasonic Deutschland Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg



OTS: Panasonic Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/14151 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_14151.rss2



Ansprechpartner für Presseanfragen: Michael Langbehn Tel.: 040 8549-0 E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.com



Ansprechpartner für Presseanfragen (PR-Agentur) Julia Bouwman Tel.: +49 (0)40 808114-212 E-Mail: julia.bouwman@brand-pier.com