Der High Resolution Kopfhörer HD605N von Panasonic bietet anspruchsvollen Musikliebhabern eine exzellente Klangqualität bei effizienter Reduzierung von störenden Umgebungsgeräuschen - und das mit oder ohne Kabel. Der 40 mm High Resolution Wandler garantiert dabei kristallklaren Sound mit feinsten Nuancen. Damit der Musikgenuss durch nichts gestört wird, kann dabei zwischen drei Active Noise Cancelling Stufen gewählt werden. Um den kraftvollen Klang auch kabellos perfekt wiederzugeben, unterstützt der HD605N Qualcomm® aptX HD und LDAC. Dazu können Telefon- und Appfunktionen bequem per Sprachsteuerung bedient werden.



Exzellente High Resolution Audioqualität



Panasonic erweitert sein Sortiment von High Resolution Kopfhörern um ein Modell mit aktiver Lärmkompensation. Der Übertragungsbereich von 4-40.000 Hz* und der 40 mm High Resolution Wandler stehen dabei für ein fein balanciertes Hörerlebnis. Um das Klangspektrum in allen Facetten wiederzugeben, kommt die aus mehreren hundert Schichten bestehende MLF (Multi Layer Film) -Membran zum Einsatz. Die MLF-Membran sichert eine präzise und lineare Wiedergabe, eine schnelle Reaktion, große Bandbreite und hohe Auflösung. Zudem ist der HD605N mit einem Anti-Vibrations-Wandlerrahmen ausgestattet, der unerwünschte Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: tiefe, voluminöse Bässe und außergewöhnlich klare Höhen.



Drei Active Noice Cancelling Level ermöglichen die individuelle Anpassung



Damit der Musikgenuss durch nichts gestört wird, können lästige Umweltgeräusche wie Bauarbeiten, Fluglärm oder das Brummen von Klimaanlagen ausgeblendet werden. Beim Over-Ear Kopfhörer stehen drei Active Noise Cancelling Stufen, von totaler Abschirmung zum Entspannen und hochkonzentrierten Arbeiten bis zur Wahrnehmung von wichtigen Signalen im Straßenverkehr und Ansagen beim Reisen, zur Wahl. Sollen die Umgebungsgeräusche wieder wahrgenommen werden, muss der Kopfhörer gar nicht erst abgenommen werden. Ein kurzes Handauflegen an der Ohrmuschel genügt und die Musik verstummt und der Ambient Sound Enhancer verstärkt die Umweltgeräusche. Dieser Kurz-Kommunikations-Mode ermöglicht eine Interaktion mit der Umwelt, bspw. beim Einchecken oder Bestellen, dient aber auch der Sicherheit, wenn Konzentration gefordert ist, wie an unübersichtlichen Stellen im Straßenverkehr. Bei der Kommunikation signalisiert das intuitive Handauflegen zudem Aufmerksamkeit.



Flexible Einsatzmöglichkeiten und smarte Funktionen



Optional kann der HD605N mit Kabel oder kabellos genutzt werden. Für die hochwertige kabellose Übertragung kommen verschiedene Codecs, u.a. LDAC und Qualcomm® aptX[TM] HD, zum Einsatz. So wird herausragende Klangqualität auch via Bluetooth garantiert. Sollte der Einsatz per Bluetooth einmal nicht möglich sein, z.B. im Flugzeug oder bei leerem Akku, kann der HD605N auch mit dem mitgelieferten Kabel genutzt werden.



Besonders praktisch ist, dass das integrierte Mikrofon die freihändige Bedienung grundlegender Telefon- und Appfunktionen per Sprachsteuerung** ermöglicht. Wird im Betrieb die Multifunktionstaste 3 Sekunden gedrückt, kann auf dem Zuspielgerät der jeweilige Sprachassistent, wie zum Beispiel Siri auf dem iPhone***, aktiviert werden. So können Einstellungen geändert oder Informationen abgefragt werden, ohne dass das Smartphone in die Hand genommen werden muss.



Durchhaltevermögen und Komfort für unterwegs



Ein weiterer Pluspunkt ist der Hochleistungsakku. Vollständig aufgeladen bietet der Bluetooth Kopfhörer bis zu 20 Stunden kabellosen Musikgenuss. Das macht den HD605N zum optimalen Begleiter für Business-Trips und Reisen. Zudem ermöglicht die Quick-Charge-Funktion, ein kurzes Aufladen von gerade einmal 15 Minuten, eine Laufzeit von bis zu zwei Stunden. Der HD605N kann individuell an jede Kopf- und Ohrform angepasst werden. So ist hoher Tragekomfort auch bei stundenlangem Tragen garantiert. Die Ohrmuscheln sind ergonomisch geformt und angenehm komfortabel. Für den Transport können die Ohrmuscheln flach angelegt werden und in der stabilen Transportbox verstaut werden. Mit 268 Gramm ist der Over-Ear Kopfhörer dabei ein Leichtgewicht am Kopf und in der Reisetasche.



Der High Resolution Kopfhörer RP-HD605N ist ab September 2018 für 299,99 EUR (UVP) im Handel erhältlich.



* Bei Kabelnutzung ** Funktion abhängig von Smartphone-Spezifikationen und App-Unterstützung *** Siri/ iPhone ist eine Marke von Apple Inc.



